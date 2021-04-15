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رئيس الموساد السابق يطالب إسرائيل بالتفاوض مع حماس

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الأسبق إفرايم هاليفي أنه يؤيد فتح قنوات تفاوض مع حماس.

 

وأضاف في مقابلة مع صحيفة جيرزواليم بوست مساء يوم الأربعاء، أنه ومنذ ترك الموساد مباشرة في عام 2002، وخلال مقابلة مع "هآرتس" العبرية، تأييده لفكرة فتح مفاوضات مباشرة مع حماس، و"لم أغير آرائي حتى يومنا هذا".

 

وأوضح، "هناك فائدة من إجراء حوار من أجل التأثير والفهم بشكل أفضل والتجهيز بشكل أفضل بالبيانات الضرورية اللازمة لمواجهتهم، كانت وجهة نظري وجهة نظر الأقلية على مر السنين، لكن العديد من المسؤولين في جهاز الأمن العام (GSS) تبنوا هذه الآراء منذ ذلك الحين".

 

وأكد، "لا تزال حماس عاملا كبيرا في المعادلة الخاصة بالفلسطينيين، خاصة في السنوات التي أعقبت الانسحاب من غزة [عام 2005]. كلمة "انسحاب" لا تحظى بشعبية كبيرة في بعض الأوساط في إسرائيل، لكن هذا ما فعلناه. كان غير مشروط ولم يكن نتيجة أي مفاوضات مع حماس. لقد غادرنا من جانب واحد، ولهذا السبب، لم يكن لدينا سبب للتفاوض معهم."

 

 

وقال "أعتقد أن إعطاء حماس شيئًا مقابل لا شيء قد أدى إلى نتيجة عدم اضطرارهم لدفع ثمن اعترافهم الفعلي كحكام لقطاع غزة". "اسرائيل امتنعت عبر السنين عن مواجهة حماس ومحاولة تدميرها وإخراجها من على وجه الأرض. لأنه إذا أردنا أن نجثو على ركبتيه، فسنصبح مسؤولين عن 2.5 مليون فلسطيني آخرين. المسألة مع حماس هي - هل نواصل التفاوض معهم بالطريقة التي نتفاوض بها الآن، من خلال أطراف ثالثة، أم نتفاوض مباشرة؟ إذا كان لديك طرف ثالث، فهناك دائمًا ثمن سياسي أو أمني لا تحصل على شيء مقابل لا شيء".

 

وأكد على أن " حماس لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، لكن في العديد من المناقشات مع أطراف ثالثة، أعلنوا أنهم على استعداد لقبول حدود عام 1967 كدولة فلسطينية مؤقتة. وهذا يعني، عمليًا، أنهم قبلوا أن تكون حدود عام 1967 هي أيضًا حدود إسرائيل. هذا تعبير ملطف اعتمدوه لأنه مهم بالنسبة لهم سياسيًا".

 

وأضاف قائلا للصحيفة الإسرائيلية، إن "حماس غير مقبولة كشريك نتحدث معه، لكنهم يحصلون على ما يحتاجون إليه دون الحاجة إلى دفع الكثير، ومع ذلك، أعتقد أن مثل هذا النهج العملي تجاه حماس غير ممكن في ظل المأزق الأيديولوجي الحالي الذي تجد إسرائيل نفسها فيه".

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رئيس الموساد حماس إفرايم هاليفي

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