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باسم "اختراق".. الحلقة الثالثة من "الاختيار 2" تشهد الكثير من المفاجآت

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذذ قليل الحلقة الـ3 من مسلسل "الاخيار 2" وذلك على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.


وسميت الحلقة الثالثة من المسلسل باسم "اختراق"، وشهدت الحلقة ظهور الفنانة ليلى عز العرب، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف كما ظهرت علاقة الحب القوية التي تربط أحمد مكي بـ أسماء أبو اليزيد.


مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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