حلمى بكر عن مطربي المهرجانات: "شوية قرداتية"

شن الموسيقار حلمى بكر، هجوما حادا على مطربي المهرجانات الشعبية بسبب الفن الرديء بعض الكلمات الخارجة، واصفا إياهم بـ "شوية قرداتية"، مضيفا: "زمان كان ممنوع أي حد يلحن أو يغني بدون موافقة مستشار الإذاعة المصرية وامتحان واستخراج تصاريح لذلك كان هناك فن حقيقي وراقي بخلاف ما نسمعه الآن من مطربي المهرجانات.









وأضاف حلمى بكر خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عملت وسط كوكبة كبيرة من النجوم من بينهم محمد الموجي وكمال الطويل حيث كانا يعتليان بالصدارة قبل ظهور بليغ حمدي في عالم التلحين، مشيرا إلى أن الأخير تكوينه الجسماني غير لائق كمطرب بالإضافة إلى زيادة وزنه وكان يمتلك قدر كبير من الذكاء.









وتابع الموسيقار حلمى بكر، رؤوف ذهني قام بتلحين العديد من الأغنيات لـ بليغ حمدي، وكذلك أيضا محمد عمر وعبد العظيم محمد، مشيرا إلى أنه كان يعمل منذ نشأته في كتابة الشعر والتأليف.









استطر حلمي بكر، "زمان كان ممنوع أي حد يلحن أو يغني بدون موافقة مستشار الإذاعة المصرية لذلك كان هناك فن حقيقي وراقي بخلاف ما نسمعه الآن من مطربي المهرجانات .









ولد حلمي بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة عام 1937، بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له، ولحن أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد و وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية.









حصد "بكر" العديد من الجوائز من بينها أحسن ملحن عربي من رئيس وزراء مصر الأسبق فؤاد محي الدين عام 1975 وجائزة الفارس من وزير الثقافة الأسبق عبد الحميد رمضان، كما حصل على جائزة التفوق من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وجائزة دار الأوبرا من الوزير السابق فاروق حسني عام 2000م، بالإضافة إلى جائزة أحسن ملحن عربي في مهرجان الأغنية الدولي عام 1998م، وجائزة عن أوبريت الحلم العربي من القوات المسلحة.



