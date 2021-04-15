شاهد ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل "موسى"









بدات الحلقة الثالثة، بزاوج حميد من نجية حبيبة موسى، هذا الأمر غضب موسى فذهب لحفل الزفاف ونازل العريس في التحطيب بالنبوت.





انتصر موسى على حميد، هذا الامر جعل حميد يغضب ، فقام بضرب موسى بالنبوت من ظهرها.





حاولت حنيفة الدة موسي من حمايته، فتلقت الضربة على ظهرها فسقطت على الأرض ، فغضب موسى وذهب ليأخذ حقها منه.





قام موسى بحرق جثمان حميد، وذلك إنتقاماً منه بعدما ضرب والدته بالنبوت على ظهرها، فهرب للجبل ختى يستخبئ فيه.







ذهب شقيق حميد للبحث على موسى، ليأخذ بثأر شقيقه، بعدما أحرق موسى جسد شقيقه، وجد موسى آثناء تواجده في الجبل أفاعي، وكان جائع، فقام بتناولها بسبب عدم وجود طعام في الجبل.







وشهدت الحلقة قيام أهل البلد بالبحث عن "موسى" لينتقموا منه، وذلك بعدما أوصاهم شقيق "حميد" بإحضاره.





يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

























