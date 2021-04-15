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حلمي بكر: المهرجانات تؤثر على تاريخ مصر الفني

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
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قال الموسيقار حلمي بكر، إن هناك علاقة وثيقة رابطة بين الفن والسياسة، وأن تاريخ مصر الفني والغنائي تحديدا نتباهى به منذ مئات السنين، ولا مقارنة بينه وبين أغاني المهرجانات التي أفسدت الذوق العام.


وأضاف حلمي بكر خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الأهرامات باقية التي بناها خوفو منذ آلاف السنين، ولم يتم هدها بعد وفاته، ولكننا حتى اليوم نعرف خوفو باني الهرم ونفخر به حتى هذه اللحظة، وهذا هو الحال بالنسبة للفنون المصرية.


وتابع الموسيقار حلمي بكر، أنه حينما يأتي بعض مغنيي المهرجانات ويتسائلون عن من هو الموسيقار محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وغيرهم، ويقولون عنهم إنهم من القدماء، حينها يجب أن نسأل ما هو حجم إبداعك أنت "يا مغني المهرجان هل إبداعك في الكلمات الهابطة التي تقدمها"، موضحا أن المهرجانات لا ماضي لها، ولكنها تضر الفن المصري بشكل عام، بكلمات من أمثال "زغزغني في جنبي وغيرها، بلاش نغوص في الحتة دي، لأننا تاركين هؤلاء الأولاد يهزوا تاريخ مصر الفني".


وأردف: أحتاج مساندة الإعلام لمواجهة المهرجانات، حتى لا يؤثر هؤلاء المغنيين على تاريخ مصر الفني والذي يعد تراثا يجب الحفاظ عليه دائما وأبدا.


ولد حلمي بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة عام 1937، بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له، ولحن أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد و وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية. 


حصد "بكر"  العديد من الجوائز من بينها أحسن ملحن عربي من رئيس وزراء مصر الأسبق فؤاد محي الدين عام 1975 وجائزة الفارس من وزير الثقافة الأسبق عبد الحميد رمضان، كما حصل على جائزة التفوق من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وجائزة دار الأوبرا من الوزير السابق فاروق حسني عام 2000م، بالإضافة إلى جائزة أحسن ملحن عربي في مهرجان الأغنية الدولي عام 1998م، وجائزة عن اوبريت الحلم العربي من القوات المسلحة.

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