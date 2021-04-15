هروب عمرو عبدالجليل من شقه مصطفى شعبان وعمرو سعد









حيث بدأت أحداث الحلقة بـ تهريب "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل من جانب أحد العصابات التي يكشف عنها أحداث المسلسل، ويعود "سفينة وسرية" مصطفى شعبان وعمرو سعد لـ منزلهم فيجدوا أنه تم تهريبة.





وبدأ "سرية وسفينة" في التفكير للخروج من المشكلة التي ستواجههم بعد هروب "العتال"، حيث ذهبوا لـ تاجر كبير ليطلبوا منه أن يساعدهم في تهريب الألماظ الذي تركه لهم "على" حسن الرداد.





في سياق متصل، تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.



شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".