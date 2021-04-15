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"الصحة": بدأ العد التنازلي لتصنيع لقاح كورونا في مصر

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور علاء عبيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة تستهدف تغطية أكثر من 5 آلف مركز على مستوى الجمهورية لتقديم اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وتم تطعيم الفئات التي سجلت على الموقع الخاص باللقاحات، بعد تحديد الفئات الاولى بالرعاية.

وتابع "عبيد"، أن عدد المسجلين على الموقع الخاص باللقاحات وصل لأكثر من مليون مواطن، والاستمرار في التطعيم وزيادة المراكز الخاصة باللقاح المستمرة طبقًا للقاحات التي تدخل لمصر.

ولفت رئيس القطاع الطبي، إلى أن العدل التنازلي بدأ بتصنيع لقاح سينوفارم بالاتفاق مع الجانب الصيني خلال المرحلة المقبلة بإذن الله.

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