باريس سان جيرمان يقدم أخر عروضه لمبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يواصل محاولاته من أجل الحفاظ على نجمه الشاب الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي عقده في صيف 2022.





وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يعلم تماماً أن رغبة مبابي هي الرحيل والإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني.





وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لا ينوي الإستسلام لرغبة مبابي ويعمل على إقناعه بالاستمرار في صفوف الفريق لفترة طويلة.





وأكدت الصحيفة الفرنسية أن النادي الفرنسي سيقدم عرضاً أخيراً للنجم الفرنسي يمتد حتى 2024 وبراتب صافٍ يبلغ قدره 30 مليون يورو سنوياً مع السماح له بالرحيل في عام 2023 مقابل مبلغ معقول.



