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بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت الساعات الماضية وجود بعض الأنباء التي تحدثت عن اقتراب الأهلي من الحصول على توقيع نجم بيراميدز للإنضمام إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم مجانًا.

قبل أن يتلقى الأهلي صدمة قوية فيما يخص الحصول على توقيع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز خاصةً بعد عقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي واللاعب للإتفاق على بعض البنود.

قبل أن يظهر عقد اللاعب مع بيراميدز لمدة خمسة سنوات يستمر حتى موسم 2024 / 2025 وتم توثيقه بشكل رسمي في إتحاد الكرة الأمر الذي يمنعه من التوقيع مع أي نادي بدون موافقة فريق نادي بيراميدز.

وبذلك يكون توقيع إبراهيم عادل للنادي الأهلي غير صحيح نظرًا لأن اللاعب يرتبط مع فريقه بعقد وقد يتسبب ذلك في عقوبات على اللاعب والقلعة الحمراء حال ثبوت توقيعه بشكل رسمي.

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