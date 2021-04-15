عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

شارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الزمالك المقرر لها الأحد القادم، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.





وكان أكرم توفيق قد غادر مباراة النصر التي أقيمت مساء الأربعاء، متأثرًا بكدمة في الذراع، حيث أجرى اللاعب أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.





واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد خوض مباراة النصر أمس في دور الـ32 من منافسات كأس مصر، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك المقبلة.





يذكر أن الأهلي قطع تذكرة التأهل إلى دور الـ١٦ بمسابقة كأس مصر أمس بعد فوزه على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية. ‏



