مفتي الجمهورية يوضح كيف يكون الدعاء مستجاب (فيديو)



ونوه "علام"، خلال برنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، بأن من الأمور الهامة لاستجابة الدعاء أن يكون الإنسان مطعمه من حلال، مشددا على أهمية تحري الإنسان الحلال في دخله.



وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجهورية، أن الامور التي تجعل الدعاء مستجابا، أن يكون هناك حسن ظن بالله، ويقين أن الله سيستجيب للدعاء.



أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجهورية، أن هناك أوقات مستحب فيها الدعاء ومنها عقب كل صلاة، وعقب أداء كل عبادة، بالإضافة إلى وقت الصلاة.