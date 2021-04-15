الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر تنعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

نعت الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر، وعلى رأسها القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والذي وافته المنية، اليوم الخميس.



وأكد القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر أننا فقدنا قامة صحفية عظيمة، له بصمات ودور حقيقي ومخلص في الارتقاء بمنظومة الصحافة والإعلام المصري، وتاريخ طويل من الإخلاص في تحمل المسؤولية الوطنية طوال فترة عمله.



ودعا القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.