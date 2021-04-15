بسبب شبيهتها تورط روجينا في جريمة قتل.. أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بنت السلطان"





وبدأت الحلقة بالكثير من الاحداث المثيرة ، حيث بدأت بذهاب روجينا إلي فيلا منار التي تشبهها ، وتورطت فى حادث قتل بفيلا "منار"، التي أعطتها حقيبة مال ومفتاح سيارتها ومنزلها للتخلص من مشكلاتها.





وتفاجات روجينا بوجود تاريخ مرض نفسى لشخصية "منار"، وهو ما جعل قضية القتل تثبت عليها بشكل أكبر، وتم احتجازها فى مستشفى بعد اغمائها أثناء القبض عليها.





وطلبت روجينا 'عزة' أحمد مجدى وهو حب منار القديم، أن يساعدها في هروبها من المستشفى ولم تكشف له عن هويتها الحقيقة وأنها "عزة"، وليست "منار".





وقامت الممرضة بمساعدة عزة في الهروب وأخبرتها أن هناك سيارة تنتظرها أمام المستشفى فتفاجأت بوجود محمود حافظ في السيارة الذى يريد أن ينتقم منها على اعتبار أنها منار ليأخذ بثأر أخيه بعد تداول الاخبار بأنها من قامت بقتله.





يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل 'بنت السلطان' ، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.