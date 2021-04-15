تداول 468 شاحنة و9400 طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر





أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع في الموانىء بلغت 468 شاحنة, وأن حجم تداول البضائع العامة بلغ 9400 طن.





وذكرت الهيئة في بيان اليوم /الأربعاء أن حركة الواردات شملت 1200 طن بضائع, و136 شاحنة, فيما شملت حركة الصادرات 8200 طن بضائع و332 شاحنة.





وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة "vishva ekta", بينما غادرت الميناء ثلاث سفن هى "محبة" و"وادي الكرم" و"بوسيدون اكسبريس", كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين "بريدج" و"عمان".



