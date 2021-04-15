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تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خاض الثنائي حمدي فتحي ومحمود وحيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش.

وأدى الثنائي فتحي ووحيد جلسة «جيم»، ثم استكملا البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويخضع محمود وحيد لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، فيما أجرى حمدي فتحي جراحة في الكوع.

ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها مساء الأحد المقبل.

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