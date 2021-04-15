تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي

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تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي
الخميس 15/أبريل/2021 - 10:35 م
علي نبوي
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خاض الثنائي حمدي فتحي ومحمود وحيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش.
وأدى الثنائي فتحي ووحيد جلسة «جيم»، ثم استكملا البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويخضع محمود وحيد لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، فيما أجرى حمدي فتحي جراحة في الكوع.
ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها مساء الأحد المقبل.
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