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موسيماني يعقد محاضرة مع نجوم الأهلي
الخميس 15/أبريل/2021 - 10:35 م
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الزمالك المقبلة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك مساء الأحد القادم، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.
ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز على نادي النصر أمس في دور الـ32 من منافسات كأس مصر.
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