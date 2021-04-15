موسيماني يعقد محاضرة مع نجوم الأهلي

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الزمالك المقبلة.





ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك مساء الأحد القادم، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.





ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز على نادي النصر أمس في دور الـ32 من منافسات كأس مصر.



