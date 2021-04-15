يوسف الحسيني ناعيًا مكرم محمد أحمد: كان أحد أهم أعمدة الصحافة العربية (فيديو)

نعى الإعلامي يوسف الحسيني، الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.



وقال "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس،: "كان صحفيًا عظيمًا غصب عن عين الكل، كان عمودًا هامًا من أعمدة الصحافة المصرية والعربية أردنا ذلك أم لم نرد، مصر والعرب فقدوا واحد من أهم الصحفيين".



ولفت إلى أن هناك صعوبة في تعويض شخص بمكانة مكرم محمد احمد، متابعًا:" جيل مكرم محمد احمد كان ذهبيًا وصنع وعي العالم العربي بالكامل".

