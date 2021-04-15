قصة أروابارينا مع بيراميدز تقترب من النهاية

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، أن مجلس إدارة الفريق غير راضٍ عن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " إن إدارة النادي قدمت كل أدوات الاستقرار للجهاز الفني وعدم التعامل معه بالقطعة، رغم تراجع النتائج، وقامت بدعم المدرب ومنحه الفرصة كاملة للتأقلم مع الفريق.





وأضاف إن الإدارة منزعجة للغاية من مستوى الفريق في المباريات الماضية، وموقفه من مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، خاصة بعد الهزيمة أمام الرجاء المغربي ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى مواصلة مسلسل نزيف النقاط في الدوري المحلي، رغم امتلاك الفريق على صفوة نجوم مصر في الفتره الأخيره.





وقد حقق بيراميدز تعادلا مخيبا أمام مصر المقاصة بهدف لمثله، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري ليتراجع الفريق السماوي للمركز الخامس بجدول التريب برصيد 26 نقطة.



