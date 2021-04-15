موسيماني يجهز جميع لاعبيه قبل القمة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش دون راحة، استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.





وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن مواجهة الزمالك وشرح البرنامج التدريبي بشكل نظري قبل تنفيذه عمليًّا خلال المران.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على النصر أمس، وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر.



