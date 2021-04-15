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موسيماني يجهز جميع لاعبيه قبل القمة
الخميس 15/أبريل/2021 - 11:00 م
علي نبوي
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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش دون راحة، استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن مواجهة الزمالك وشرح البرنامج التدريبي بشكل نظري قبل تنفيذه عمليًّا خلال المران.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على النصر أمس، وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر.
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