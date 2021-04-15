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البابا تواضروس ينعى الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، والذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة صحفية ووطنية حافلة، جعلته يحسب أحد رموز الصحافة المصرية، وأستاذًا لأجيال من الصحفيين الذين تعلموا على يديه أصول المهنة وحب الوطن والإخلاص له.

كما كان من الكُتَّاب المهتمين بوطنية الكنيسة المصرية ودورها الفعال في حفظ الوطن عبر تاريخه المجيد.

نصلي أن يرحم الله الفقيد، طالبين أن يمنح أسرته وكل محبيه صبرًا وعزاءًا.

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