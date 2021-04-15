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إنتاج هيثم الفيل.. "فلفل حار" برنامج مقالب على منصة شوفها

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلن المنتج هيثم الفيل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عرض برنامج مقالب جديد بعنوان "فلفل حار" على منصة شوفها في أول تجربة على منصات الديجيتال.

برنامج المقالب الكوميدي فلفل حار بطولة الفنانة الخليجية ود. أسامة والفنان الخليجي رائد السنان والفنان الخليجي عبدالعزيز البيات.

وتوجه منتج البرنامج بالشكر لفريق العمل محمود صفوت- مصطفي هندي - محمود بكري -كريم نادي- أحمد عصام- نسرين لطفي -رامي- ومدير التصوير فتحي عيسوي ومهندس الديكور إيهاب العادلي والمخرجة سالي أسامة.

وقال الدكتور هيثم الفيل في تصريحات صحفية، إنه كان يحضر خلال تلك الفترة لأول برنامج مقالب خليجي من إنتاج شركته بوجوه خليجية شابة قام بتدريبها ومن خلال فريق عمل خليجي بالإضافة إلى فريق عمله المصري لينتج برنامج المقالب فلفل حار الذي يذاع حصريا على منصه شوفها، والذي حقق نجاحا منقطع النظير على المنصة ولأول مره تقوم شركة نتس باقتحام عالم الديجتال.

الجدير ذكره أن دكتور هيثم الفيل قد أنتج في وقت سابق أبرزها "الحكم بعد المزاولة" و"مراتي في ورطة" و"فلفل شطة" و"الساحر" و"الجاسوس" و"المافيا"، و"شفط دهون".

 

https://www.youtube.com/watch?v=xx0LS1UR2Oo

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