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حلمى بكر: "أم كلثوم قالتلي أخرس يا قليل الأدب.. وقفلت السكة في وشها"

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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قال الموسيقار حلمى بكر، إن أم كلثوم قمة العالم العربي، أحد الأهرامات في المجتمع حيث قدمت الفن الراقي والذوق الرفيع، مشيرا إلى أنه عندما قام بعض الأشخاص بمهاجمة الفن وأنه حرام غنت ولد الهدى فالكائنات ضياء للرد عليهم بأسلوب جميل.



وروي حلمى بكر  خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم موقف طريفه مع أم كلثوم قائلا: "اتصلي بي عبد الوهاب محمد وقالي معاك الست أم كلثوم وأنا مكنتش مصدق فقولت ألووو أيوه يا ختي فردت عليا أخرس يا أخرس يا قليل الأدب فقلت في وشها وقطعت الاتصال.



وأردف حلمي بكر في إجابة عن أسباب عدم تقديمه ألحانا جديدة منذ فترة طويلة قائلا: حينما سألت الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب في منزله عن عدم غنائه منذ فترة طويلة، أجاب أعطني جمهورا أعطك فنا، وهو أيضا الذي قال مع الإعلامي مفيد فوزي "الله يرحمه كان فيه مستمع عظيم مات".



ولد حلمي بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة عام 1937، بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له، ولحن أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد و وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية. 


حصد "بكر"  العديد من الجوائز من بينها أحسن ملحن عربي من رئيس وزراء مصر الأسبق فؤاد محي الدين عام 1975 وجائزة الفارس من وزير الثقافة الأسبق عبد الحميد رمضان، كما حصل على جائزة التفوق من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وجائزة دار الأوبرا من الوزير السابق فاروق حسني عام 2000م، بالإضافة إلى جائزة أحسن ملحن عربي في مهرجان الأغنية الدولي عام 1998م، وجائزة عن أوبريت الحلم العربي من القوات المسلحة.

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