قيادي بحركة فتح: هناك نوايا لاستخدام القدس ذريعة للتملص من إجراء الانتخابات

قال الدكتور عبد الحكيم عوض، القيادي في حركة فتح، إنه بات من الواضح أن هناك نوايا لاستخدام القدس ذريعة للتملص من إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن أمر القدس غيب منذ سنوات من مفكرة السلطة التنفيذية والقيادة الفلسطينية.



وأضاف القيادي في حركة فتح، في حديثه لقناة "الغد"، أن القدس قياسا بقضايا أخرى لم تولي أي اهتمامات من قبل القيادة الفلسطنية، مع كبح الرأي العام وحرية الرأي، موضحا أن القدس يأتي في قاع اهتمامات الدولة.



كما أكد أن ذلك ينعكس بالسلب على رغبة الجمهور الفلسطيني مع إجراء الانتخابات والاستحقاق الديمقراطي، مشددا على ضرورة وضع القدس كأهمية كبيرة للتعامل مع جيش الاحتلال الذي يطرق الأخضر واليابس مع عمليات التهويد والتخويف وبناء المستوطنات وسلب الفلسطينيين من مسكانهم.



