Advertisements

رئيس قسم المناعة بعين شمس: التجارب التي أجريت على لقاحات كورونا محدودة (فيديو)

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك زيادة في إصابات فيروس كورونا الفترة الاخيرة، وهذا يعني أن مصر دخلت الموجة الثالثة، مشيرًا إلى أن عادات التجمعات العائلية في شهر رمضان تزيد من إصابات فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من الإصابات.

وتابع "عقبة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن دراسات اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ما زال مستمر، خاصة أن هذه اللقاحات ما زالت حديثة، والأعداد التي أجريت عليها التجارب كانت محدودة.

ولفت إلى أن هناك بعض الأعراض الجانبية حدثت بسبب الحصول على اللقاحات مثل حدوث بعض التجلطات، ولطكن الاعداد التي حدث لها التجلطات ما زالت قليلة جدًا.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع رباعي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الصراع مشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 18 دقيقة

الموسيقار حلمي بكر: خسارة أدفع جنيه لمقاضاة محمد رمضان

منذ نصف ساعة

ثلاثي برشلونة يواصل التعافي من الإصابة

منذ أقل من ساعتين

نبأ سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك بقمة الدوري

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

08:25 م

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

10:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟