رئيس قسم المناعة بعين شمس: التجارب التي أجريت على لقاحات كورونا محدودة (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك زيادة في إصابات فيروس كورونا الفترة الاخيرة، وهذا يعني أن مصر دخلت الموجة الثالثة، مشيرًا إلى أن عادات التجمعات العائلية في شهر رمضان تزيد من إصابات فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من الإصابات.



وتابع "عقبة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن دراسات اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ما زال مستمر، خاصة أن هذه اللقاحات ما زالت حديثة، والأعداد التي أجريت عليها التجارب كانت محدودة.



ولفت إلى أن هناك بعض الأعراض الجانبية حدثت بسبب الحصول على اللقاحات مثل حدوث بعض التجلطات، ولطكن الاعداد التي حدث لها التجلطات ما زالت قليلة جدًا.

