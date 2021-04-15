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نبأ سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك بقمة الدوري

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخبارا سعيدة قبل مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأجرى وليد سليمان لاعب الأهلي أشعة على العضلة الخلفية أثبتت سلامته بعدما اشتكى من آلام منها خلال مباراة الفريق الأحمر بالأمس أمام نظيره النصر بالأمس وأجبرته على مغادرة اللقاء في الدقيقة 60.

وينتظم وليد سليمان في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر غدًا في إطار الاستعداد لمباراة الزمالك ليعلن جاهزيته للمباراة التي ستقام مساء الأحد المقبل.

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