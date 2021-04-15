مستقبل وطن بالفيوم يوزع 500 وجبه من خلال "حملة إفطار صائم" بمركز أطسا

انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.



وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبئ عنه ودعم الأسر الأكثر أحتياجا في محافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي امين الحزب بمحافظة الفيوم.



قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إطسا تحت أشراف عماد اللواج أمين المركز بتوزيع ٥٠٠ وجبة افطار صائم علي المصالح الحكومية من العاملين بالإدارة الزراعية بأطسا، والعاملين بالإدارة البيطرية باطسا، والعاملين بإدارة التعاون الزراعي باطسا، والعاملين بمستشفي اطسا المركزي، والعاملين بمجلس مدينة اطسا

والعاملين بورادي شركة الكهرباء بأطسا، والعاملين بطوارئ مرفق إسعاف اطسا، اهالينا البسطاء بالوحدة المحلية بشدموه، وذلك من خلال قيام فرق عمل لأمانة تنمية المواردبالمركز بالمرور وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا.



ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

