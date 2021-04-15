Advertisements

مستقبل وطن بالفيوم يوزع 500 وجبه من خلال "حملة إفطار صائم" بمركز أطسا

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبئ عنه ودعم الأسر الأكثر أحتياجا في محافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي امين الحزب بمحافظة الفيوم.

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إطسا تحت أشراف عماد اللواج أمين المركز بتوزيع ٥٠٠ وجبة افطار صائم علي المصالح الحكومية من العاملين بالإدارة الزراعية بأطسا، والعاملين بالإدارة البيطرية باطسا، والعاملين بإدارة التعاون الزراعي باطسا، والعاملين بمستشفي اطسا المركزي، والعاملين بمجلس مدينة اطسا
والعاملين بورادي شركة الكهرباء بأطسا، والعاملين بطوارئ مرفق إسعاف اطسا، اهالينا البسطاء بالوحدة المحلية بشدموه، وذلك من خلال قيام فرق عمل لأمانة تنمية المواردبالمركز بالمرور وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مستقبل وطن بالفيوم يوزع 500 وجبه من خلال "حملة إفطار صائم" بمركز أطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع 500 وجبه من خلال "حملة إفطار صائم" بمركز أطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع 500 وجبه من خلال "حملة إفطار صائم" بمركز أطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع 500 وجبه من خلال "حملة إفطار صائم" بمركز أطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع 500 وجبه من خلال "حملة إفطار صائم" بمركز أطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع 500 وجبه من خلال "حملة إفطار صائم" بمركز أطسا

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع رباعي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

نبأ سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك بقمة الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ثلاثي برشلونة يواصل التعافي من الإصابة

منذ أقل من ساعتين

الصراع مشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

08:25 م

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

10:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟