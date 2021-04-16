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مجلس الشيوخ يناقش قانون التعليم الأسبوع المقبل

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، والذي تم رفضه من اللجنة لما يمثله من عبء كبير على الأسرة المصرية، وشبهات عدم دستورية لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم.

ويستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى 3 أعوام، وتضمن تقرير اللجنة الذي رفض القانون بأن المادة 19 من الدستور نصت على أن هناك إلزام دستوري بتأصيل المنهج العلمي السليم فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه، والتى فى مقدمتها بناء الشخصية المصرية فى مناهج التعليم ووسائلة، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستوري بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.

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