الهلال السعودي يقع في فخ التعادل أمام أجمك بدوري أبطال آسيا









وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في فخ التعادل الإيجابي بهدفين أمام نظيره أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





افتتح التهديف زافار بولفونوف في الدقيقة 11 لصالح أجمك الأوزبكي، فيما أدرك محمد البريك هدف التعادل للهلال السعودي في الدقيقة 27.





واستطاع لوسيانو فييتو أن يسجل هدف التقدم لصالح الهلال السعودي في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأزرق بهدفين مقابل هدف.





وفي الشوط الثاني أدرك فريق أجمك الأوزبكي هدف التعادل مع حلول الدقيقة 70، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين.





وبهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة، ليصبح الهلال في المركز الثاني، فيما يتواجد أجمك في صدارة المجموعة.



