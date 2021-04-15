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حلمي بكر: عبدالوهاب قال لي أعطني جمهورا أعطك فنا

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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قال الموسيقار حلمي بكر، إنه لا يصدق أن الفنان محمد رمضان نجم، مؤكدا أن الفنان ليس بمظهره أو بما يرتديه من نظارات وخواتم وسلسلة وغيرها، الفنان يكون بجوهر ما يقدمه للجمهور من أعمال فنية تبقى للجمهور.



وأضاف حلمي بكر خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يخاف على محمد رمضان فيما هو قادم، لأنك تقرأ في الفنان حينما يظهر، وتقرأ أيضا عنه ومنه إذا أردا أن يختفي فيفعل الكثير من الأمور التي تؤدي لاختفاءه، موضحا أن ما يقدمه محمد رمضان ليس طربا أو غناءً.

وتابع الموسيقار حلمي بكر أن محمد رمضان لا يغني صوتا بل يغني جسدا، مؤكدا خسارة أدفع جنيه عشان أقاضي محمد رمضان أو غيره.


وأردف حلمي بكر في إجابة عن أسباب عدم تقديمه ألحانا جديدة منذ فترة طويلة قائلا: حينما سألت الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب في منزله عن عدم غنائه منذ فترة طويلة، أجاب أعطني جمهورا أعطك فنا، وهو أيضا الذي قال مع الإعلامي مفيد فوزي "الله يرحمه كان فيه مستمع عظيم مات".


وأكد حلمي بكر أنه يحتاج مساندة وسائل الإعلام له، حتى يتمكن من الحفاظ على تاريخ مصر الموسيقي والتراث الذي عاش لمئات السنوات، قبل أن يضيع على يد "قلة من الناس" الذي يؤدون أغنيات هابطة لن يبقى منها شيئا بعد فترة من الزمن.


ولد حلمي بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة عام 1937، بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له، ولحن أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد و وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية. 



حصد "بكر"  العديد من الجوائز من بينها أحسن ملحن عربي من رئيس وزراء مصر الأسبق فؤاد محي الدين عام 1975 وجائزة الفارس من وزير الثقافة الأسبق عبد الحميد رمضان، كما حصل على جائزة التفوق من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وجائزة دار الأوبرا من الوزير السابق فاروق حسني عام 2000م، بالإضافة إلى جائزة أحسن ملحن عربي في مهرجان الأغنية الدولي عام 1998م، وجائزة عن اوبريت الحلم العربي من القوات المسلحة.

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