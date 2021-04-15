حلمى بكر ينفعل على الهواء بسبب عمرو دياب: "متخلنيش أطلع اللي جوايا"









قال الموسيقار حلمى بكر، إن عمر دياب مطرب مؤدي وليس مغني، لافتا أن متغيرات الزمن تؤدي إلى متغيرات الفكر، مضيفا أن عمرو ديات مازل يقف عند خط واحد من الغناء بدئه منذ دخوله عالم الفن.













وأضاف حلمى بكر خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المغني تصاحبه الهرومونية فيلتزم باللحن، أما الخط الواحد في الغناء العربي يتبعه الخط فيسمى مطرب، لذلك نقول أطربني فطلبت منه الإعادة والاستزادة.













وتابع الموسيقار حلمى بكر، عمرو دياب فنان يمتلك قدر كبير من الذكاء لذلك استطاع أن يحقق نجاح كبير خلال السنوات الماضية، مضيفا، الغناء ليس صوت فقط ولكنه ذكاء أيضا.













ولد حلمي بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة عام 1937، بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له، ولحن أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد و وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية.









حصد "بكر" العديد من الجوائز من بينها أحسن ملحن عربي من رئيس وزراء مصر الأسبق فؤاد محي الدين عام 1975 وجائزة الفارس من وزير الثقافة الأسبق عبد الحميد رمضان، كما حصل على جائزة التفوق من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وجائزة دار الأوبرا من الوزير السابق فاروق حسني عام 2000م، بالإضافة إلى جائزة أحسن ملحن عربي في مهرجان الأغنية الدولي عام 1998م، وجائزة عن أوبريت الحلم العربي من القوات المسلحة.



