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حلمى بكر يكشف كواليس خلاف فايزة مع ووردة

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
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قال الموسيقار حلمى بكر، إن العلاقة بين الفنانة وردة الجزائرية وفايزة أحمد كانت مليئة بالمشاكل والصراعات، لافتا أن النفسنة موجود من أيام الفنان سيد درويش وكان هناك صراع البقاء. 


وأضاف حلمى بكر  خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فايزة أحمد كانت تحمل شعار إن لم تكن ذئب أكلتك الذئاب، بينما كانت الفنانة وردة تحب المرج، وفي يوم دعت الفنانة وردة نجاة لتناول مشروب في منزلها وعند تناولها المشروب قلت لها بحس الدعابة متشربيش فايزة حطالك حاجة، مشيرا إلى أن هناك صراعات كانت مستحبة. 


وتابع الموسيقار حلمى بكر، تربيت على أيدي العمالقة الذين لن أنساهم بينهم محمد الموجي  وكمال الطوي وبليغ حمدي، مشيرا إلى أن أغاني المهرجانات المنتشرة الآن في الشوارع تضيع تارخي مصر الفني. 



ولد حلمي بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة عام 1937، بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له، ولحن أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد و وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية. 


حصد "بكر"  العديد من الجوائز من بينها أحسن ملحن عربي من رئيس وزراء مصر الأسبق فؤاد محي الدين عام 1975 وجائزة الفارس من وزير الثقافة الأسبق عبد الحميد رمضان، كما حصل على جائزة التفوق من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وجائزة دار الأوبرا من الوزير السابق فاروق حسني عام 2000م، بالإضافة إلى جائزة أحسن ملحن عربي في مهرجان الأغنية الدولي عام 1998م، وجائزة عن أوبريت الحلم العربي من القوات المسلحة.

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