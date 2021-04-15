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السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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تمكن قبل قليل، أهالي مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، من السيطرة علي حريق محدود شب بمحل حلواني "الصردي" دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص، يفيد باندلاع حريق محدود بمحل حلواني الصردي، وقام أهالي المنطقة بفصل التيار الكهربا منعا لحدوث ماس كهربائي، وتم السيطرة علي الحريق باستخدام أسطوانات الإطفاء، وجاري معاينة موقع البلاغ والوقوف علي أسباب الحريق وتحرير المحضر اللازم.

كان 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حوادث متفرقة، أحدهم أثناء التنقيب عن آثار بمركز بدر، واثنين في حادثي تصادم بطريق المحمودية وبدر بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، يقيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بطريق المحموديه الروضة، أسفر عن وفاة "احمد مسعود كمال عبد الصمد بسيونى" ١٠ سنوات، مقيم بعزبة أدهم بالرحمانية، وتم نقله جثه هامدة إلي ثلاجة حفظ الموت بمستشفي المحمودية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال مستشفي بدر المركزي جثة المدعو "محمد حشيش" 30 عاما، مقيم بالمنوفية، وتم ايداعه في مشرحة المستشفى، إدعاء تنقيب عن آثار علي طريق عبد المجيد المرسي، وجاري التحري عن الواقعة.

كما تلقي مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية "موتوسيكل" بطريق السخنة امام السوق التجاري بمركز بدر، أسفر عن وفاة "محمود حمدان علي يونس" 24 عاما، مقيم بالبريجات بمركز بدر، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)
السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص بالبحيرة (صور)

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