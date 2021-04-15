Advertisements

مؤشر داو جونز يحطم كل الأرقام السابقة ويغلق فوق 34 ألف نقطة

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
Advertisements

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي فوق مستوى 34 ألف نقطة للمرة الأولى الخميس 15 أبريل ليبلغ المؤشر القيادي والمؤشر S&P500 ذرى جديدة بفضل صعود لأسهم شركات التكنولوجيا يغذيه تراجع عوائد السندات وبيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية في مارس.

تلك هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يسجل فيها S&P500 إغلاقا مرتفعا جديدا، بينما تجاوز داو أعلى مستوى إقفال له السابق المسجل في التاسع من أبريل.

وشملت مستويات الذروة القياسية مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتدعم القطاع، هو وقطاع خدمات الاتصالات، بالأداء القوي لأسماء كبيرة، مثل أبل وميكروسوفت وفيسبوك.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 305.16 نقطة بما يعادل 0.9% ليصل إلى 34036.05 نقطة، وزاد S&P500 45.79 نقطة أو 1.11% مسجلا 4170.45 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك
المجمع 180.92 نقطة أو 1.31% إلى 14038.76 نقطة.

أخبار تهمك

الصراع مشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 4 ساعات

الموسيقار حلمي بكر: خسارة أدفع جنيه لمقاضاة محمد رمضان

منذ نصف ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع رباعي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

ثلاثي برشلونة يواصل التعافي من الإصابة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

نبأ سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك بقمة الدوري

منذ نصف ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

08:25 م

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

10:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟