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أول تعليق من الشيخ عبدالفتاح الطاروطي بعد غلق مسجده

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطى إنه نتيجة ظهوره وخلفه بعض المصلين الذين لم يرتدوا الكمامات كان تقصير وسهو ولكنه غير متعمد معلنا التزامه كغيره من الزملاء الأئمة لتكون المساجد دائما مصدر أمن وأمان".

وأوضح الطاروطى في مقطع فيديو اعتذر خلاله عما حدث من مخالفة بعض المصلين للإجراءات الاحترازية: "وادعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأقول إن ما حدث كان محنة لأن الإنسان حينما يحرم من الصلاة فى مسجده ويحرم المصلون فهي محنة، والتمس من وزير الأوقاف أن يتقبل هذا الالتزام ويفتح المجمع حتى لا يحرم الناس من الصلاة فيه".

وكانت غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، قررت غلق مسجد "مجمع الطاروطي" بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية، ومنع الشيخ عبد الفتاح الطاروطى من أى عمل دعوى أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل فى عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد خلال إمامته للمصلين فى صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.

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