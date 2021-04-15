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غادة عبد الرازق تعترف بقتلها لحمدي الميرغني.. ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل "لحم غزال"

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل "لحم غزال" والتي صدمت الجمهور حيث اعترفت "غزال" وهي الفنانة غادة عبد الرازق لـ"سيد" وهو خالد كمال قتلها لـ "ابو عسة" بائع المخدرات وهو الفنان حمدي الميرغني.



كما هددت غزال "سيد" بإعلامه أنها رأته أنثء قتله لـ"المعلم مأمون" وهو الفنان أحمد خليل" مما جعل الحلقة تزداد إثارة وتشويق.


وبدأت الحلقة بوفاة الفنان أحمد خليل، وهو المعلم "مأمون" عقب طعنه بواسطة "سيد"، وفرحت المعلمة "قدرية" وهي الفنانة وفاء عامر بسبب أخذها ثأر شقيقها.


مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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