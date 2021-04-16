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تعرف على أبرز أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل 'بنت السلطان'

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عُرضت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل 'بنت السلطان' ، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.

وانتهت الحلقة الثالثة من المسلسل بمحاولة روجينا 'عزة' الهرب من المستشفى ، لتخلص من تهمة قتل زوج وصديقة شبيهتها منار ، ولكن محمود حافظ شقيق زوج منار تمكن من القبض عليها ليأخذ بثأر أخيه بعد اتهامها له بأنها من قتلته.

وحاولت عزة الهروب، وألقت نفسها في مياه النيل من فوق أحد الكباري، لكنها لم تلقى حتفها بل أنقذها أحد الصيادين.

وتوالت الأحداث وعثر باسم سمرة والذي يجسد شخصية "حمو الرحماني" جثة منار في الإسكندرية، ويعتقد أنها جثة حبيبته روجينا 'عزة'، فيدخل في حالة حزن شديد ويدفنها في مقابر أسرته ويقيم لها العزاء.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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