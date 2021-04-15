مستشار ملك البحرين ينعي الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد
نعى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومسيرة مشرفة في خدمة الصحافة والإعلام العربي.
وأكد الشيخ
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في برقية تعزية بعث بها إلى أسرة الفقيد أن الأسرة
الصحفية والإعلامية المصرية والعربية فقدت بوفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد
أحمد رمزًا من رموز الصحافة الوطنية والفكر المستنير وأحد أعلام العمل الإعلامي
المسؤول، مستذكرًا مواقفه التاريخية على مدى أكثر من ستة عقود في الدفاع عن وطنه
وقضايا أمته العربية والإسلامية، لدى قيادته لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى
لتنظيم الإعلام في مصر واتحاد الصحفيين العرب والعديد من الصحف والمجلات
المصرية.
وأعرب مستشار
الملك المفدى عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الأستاذ مكرم محمد أحمد، رحمه
الله، وعائلته الكريمة، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن
يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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