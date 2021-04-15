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نشرة حوادث الفجر: تعدي محام على ضابط شرطة وحقيقة إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

3 سيارات إطفاء لإخماد حريق بعقار في الشيخ زايد

نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم الخميس، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

عاجل.. أجهزة الأمن تكشف ملابسات تعدي محام على ضابط شرطة بالعمرانية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات بالنسبة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي والذى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بمحاولة التعدي على ضابط شرطة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة بوجود شكوى من موظف أمن بأحد المراكز الطبية، بالعمرانية بقيام أشخاص بالتعدي على المركز محل عمله، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

حبس المتهمين بقتل مُسنة داخل مسكنها لسرقتها بالهرم

أمرت نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، بحبس اثنين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل مسنة داخل مسكنها لسرقتها بالهرم، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

شائعات إخوانية.. حقيقة إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر برنامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية للجماعة الإرهابية بشأن إضراب الصحفي مجدي أحمد حسين عن الطعام بسبب تعنت إدارة السجن معه، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

أربعة في "مهمة قبل الإفطار".. "الفجر" في موقع قتل عجوز الزيتون.. والجيران: شاهدناها تحترق على الكرسي (فيديو وصور)

لا تذهب إلى هناك ولا تسأل عليها مرة أخرى فلم تعد موجودة، فقط ستجد تلك القطط البائسة التى كانت تطعمها وتحنو عليها هي فقط الموجودة أمام منزلها تنتظر عودتها ولكنها لن تعود، الحاجة فاطمة رحلت ضحية جريمة بشعة حركتها براثن ومخالب الطمع في قلوب 4 شباب كانوا يسكنون بجوارها وكانت في الصباح والمساء تمر من أمامهم وكان بعضهم يناديها بـ "يا امى"، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

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