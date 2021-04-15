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أرسنال يقهر سلافيا براج ويضرب موعدا ناريا مع فياريال بنصف نهائي اليوروباليج

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:15 م
ارسنال
ارسنال
وكالات
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اكتسح أرسنال الإنجليزي نظيره سلافيا براج التشيكي برباعية نظيفة في إياب ربع النهائي من الدوري الأوروبي ليبلغ نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن، قد انتهت بالتعادل 1 - 1، وبنتيجة مباراة اليوم يتفوق أرسنال 5 - 1 في مجموع المباراتين.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 18 عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي، قبل أن يعزز الفرنسي أليكساندر لاكازيت تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثاني في الدقيقة 21 من ضربة جزاء. وفي الدقيقة 24 أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث لأرسنال، قبل أن يختتم لاكازيت رباعية فريقه في الدقيقة 77.

وسيواجه أرسنال في الدور قبل النهائي، فريق فياريال الإسباني الذي فاز بدوره على دينامو زغرب الكرواتي 3 - 1 بمجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب 1 - صفر للفريق الإسباني الذي كرر فوزه إيابا بنتيجة 2 - 1. وتقام مباراة الذهاب بين فريقي ارسنال وفياريال يوم 29 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة العودة في السادس من مايو المقبل.

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