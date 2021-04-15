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دبلوماسي سابق عن تعنت إثيوبيا في سد النهضة: الأمر جد خطير

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تتواصل مع كافة الدول الاقليمية والمنظمات الدولية للضغط على الطرف الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، خاصة ان فشل المفاوضات يهدد الأمن والسلم الدوليين.

ولفت "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، غلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد أن الخيارات كلها مفتوحة حل أزمة سد النهضة، ولكنه فضل التعاون، مشيرًا إلى أن أديس أبابا عليها أن تراعي المصالح التاريخية لمصر في نهر النيل من خلال التعاون مع مصر في الوصول إلى أتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع أن القانون الدولي يسمح لأي دولة تهدد بشكل مباشر بالدفاع عن أمنها القومي بالوسائل المناسبة، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل فرض إثيوبيا الأمر الواقع من خلال الملء الثاني، دون التوافق مع مصر، وستتخذ كافة الاجراءات لوقف هذا الامر، معقبًا: "نحن امام مشهد خطر يهدد الأمن القومي لمصر، من خلال تهديد مورد حياتي لمصر".

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