ملخص أحداث الحلقة الثالثة من "هجمة مرتدة"









\بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "هجمة مرتدة"، والتى شهدت أحداث مثيرة ومفاجآت كثيرة، ويجسّد أحمد عز خلال المسلسل الرمضاني شخصية الشاب (سيف) الذي يتعاون مع المخابرات المصرية من العراق.وخلال أحداث الحلقة الثالثة تظهر النجمة ماجدة زكي والدة أحمد عز في العمل، إضافة إلى الفنان صلاح عبد الله وشقيقه خالد أنور في قالب فني نجحت فيه الأسرة أن تعبر عما تمتاز به من وطنية وحب لأرض الوطن.يتصل سيف العربي بوالده ليبلغه رسالة مشفرة عن إرسال أموال له لتجديد المكتبة كما طلب عدة طلبات، لكن الرسالة كانت تحمل في طياتها رسائل أخرى الهدف منها توصيلها لرجال المخابرات المصرية.نفذ والد سيف ماقاله له، وذهب من أجل لقاء أحد قادة المخابرات "هشام سليم"، الذي قال له إنه سيجهز له الرد ويحدد موعد آخر للقاء.كما يظهر ل "دينا" التى تلعب دورها الفنانة هند صبري نشاطا أخر في شرق أوروبا وأنها ليست خائنة ولم تتعمد العمل مع (الصهاينة) في منظماتهم المشبوهة.يذكر أن مسلسل هجمة مرتدة يشارك فيه عدد كبير من النجوم في مقدمتهم أحمد عز، والنجمة التونسية هند صبري، والفنان القدير أحمد فؤاد سليمومشاركة متميزة للفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والفنان هشام سليم، نضال الشافعي، ويتواجد في البطولة أيضا الفنانة ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، ، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.