Advertisements

ملخص أحداث الحلقة الثالثة من "هجمة مرتدة"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
\بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "هجمة مرتدة"، والتى شهدت أحداث مثيرة ومفاجآت كثيرة، ويجسّد أحمد عز خلال المسلسل الرمضاني شخصية الشاب (سيف) الذي يتعاون مع المخابرات المصرية من العراق.

وخلال أحداث الحلقة الثالثة تظهر النجمة ماجدة زكي والدة أحمد عز في العمل، إضافة إلى الفنان صلاح عبد الله وشقيقه خالد أنور في قالب فني نجحت فيه الأسرة أن تعبر عما تمتاز به من وطنية وحب لأرض الوطن.

يتصل سيف العربي بوالده ليبلغه رسالة مشفرة عن إرسال أموال له لتجديد المكتبة كما طلب عدة طلبات، لكن الرسالة كانت تحمل في طياتها رسائل أخرى الهدف منها توصيلها لرجال المخابرات المصرية.

نفذ والد سيف ماقاله له، وذهب من أجل لقاء أحد قادة المخابرات "هشام سليم"، الذي قال له إنه سيجهز له الرد ويحدد موعد آخر للقاء.


كما يظهر ل "دينا" التى تلعب دورها الفنانة هند صبري نشاطا أخر في شرق أوروبا وأنها ليست خائنة ولم تتعمد العمل مع (الصهاينة) في منظماتهم المشبوهة.

يذكر أن مسلسل هجمة مرتدة يشارك فيه عدد كبير من النجوم في مقدمتهم أحمد عز، والنجمة التونسية هند صبري، والفنان القدير أحمد فؤاد سليمومشاركة متميزة للفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والفنان هشام سليم، نضال الشافعي، ويتواجد في البطولة أيضا الفنانة ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، ، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.


أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع رباعي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 14 ساعة

نبأ سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك بقمة الدوري

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

حلمى بكر ينفعل على الهواء بسبب عمرو دياب: "متخلنيش أطلع اللي جوايا"

منذ أقل من ساعتين

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

11:59 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟