ميلان يقتحم سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي اقتحم سباق التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.





وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن ميلان يرغب في التعاقد مع الإسباني لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الإسباني من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن في الموسم المقبل.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن باولو مالديني المدير التقني لميلان تواصل مع فاسكيز من أجل مناقشة إمكانية إنضمامه إلى الروسونيري ومع ذلك لم يتخذ النجم الإسباني قراره بعد.





وأكد الموقع الإيطالي أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع فاسكيز على رأسها بايرن ميونخ الألماني مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.



