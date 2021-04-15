Advertisements

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف خطوات مصر المقبلة للتعامل مع إثيوبيا

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المجتمع الدولي عليه أن يفرض ضغوط دولية لوقف الملء الثاني حتى الوصول إلى اتفاق، معقبًا: "لا يجب ان يكون الملء الثاني سيفًا مسلطًا على مصر خلال المفاوضات".

ولفت "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن مصر تدير عملية اتصالات ممنهجة خلال الفترة الحالية سواء مع الاشقاء الأفرقة، او على المستوى الدولي مثل التواصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أو الإدارة الامريكية الجديدة، بالإضافة للموقف الفرنسي والأوروبي الذي قد يكون مؤثرًا.

وأشار إلى أن هذه الضغوط إذا لم تحدث انفراجة، فستلجأ مصر لمجلس الأمن المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدولي، خاصة ان إحالة أزمة سد النهضة إلى الاتحاد الافريقي كان من قبل مجلس الأمن، ومن ثم يمكن لمصر ان تقرر كيف تحافظ على حقوقها المائية بالوسائل المتاحة، فقًالما يكفله له القانون الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ازمه سد النهضه

أخبار تهمك

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع رباعي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نبأ سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك بقمة الدوري

منذ أقل من ساعتين

حلمى بكر ينفعل على الهواء بسبب عمرو دياب: "متخلنيش أطلع اللي جوايا"

منذ ساعة و نصف

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ نصف ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ميلان يقتحم سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

11:59 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

08:25 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟