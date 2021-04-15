مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف خطوات مصر المقبلة للتعامل مع إثيوبيا

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المجتمع الدولي عليه أن يفرض ضغوط دولية لوقف الملء الثاني حتى الوصول إلى اتفاق، معقبًا: "لا يجب ان يكون الملء الثاني سيفًا مسلطًا على مصر خلال المفاوضات".



ولفت "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن مصر تدير عملية اتصالات ممنهجة خلال الفترة الحالية سواء مع الاشقاء الأفرقة، او على المستوى الدولي مثل التواصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أو الإدارة الامريكية الجديدة، بالإضافة للموقف الفرنسي والأوروبي الذي قد يكون مؤثرًا.



وأشار إلى أن هذه الضغوط إذا لم تحدث انفراجة، فستلجأ مصر لمجلس الأمن المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدولي، خاصة ان إحالة أزمة سد النهضة إلى الاتحاد الافريقي كان من قبل مجلس الأمن، ومن ثم يمكن لمصر ان تقرر كيف تحافظ على حقوقها المائية بالوسائل المتاحة، فقًالما يكفله له القانون الدولي.

