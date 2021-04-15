حلمي بكر: تنازلت عن القضايا ضد والدة ابنتي لهذا السبب





قال الموسيقار حلمي بكر، إن اسم ابنته تغير من "ريهام" لـ"لؤلؤة" بناءً على رغبة والدتها، وانفصلت عن والدتها لعدم اتفاقنا سويا، ورغم وجود قضايا وخلافات بيننا إلا أني أثرت التنازل والانحناء لأجل ابنتي.













وأضاف حلمي بكر خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه من المستحيل أن يكذب أبدا، كما أنه لا يمكن أن يخون أبدا، لأنه يصلي منذ 55 عاما وأدى فريضة الحج أيضا، كما أنه لا يشرب ولا يدخن ولم يشرب القهوة أيضا، ولا يحب السيدات المدخنات.













يذكر أن حلمي بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة عام 1937، بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له، ولحن أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد و وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية.













حصد "بكر" العديد من الجوائز من بينها أحسن ملحن عربي من رئيس وزراء مصر الأسبق فؤاد محي الدين عام 1975 وجائزة الفارس من وزير الثقافة الأسبق عبد الحميد رمضان، كما حصل على جائزة التفوق من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وجائزة دار الأوبرا من الوزير السابق فاروق حسني عام 2000م، بالإضافة إلى جائزة أحسن ملحن عربي في مهرجان الأغنية الدولي عام 1998م، وجائزة عن اوبريت الحلم العربي من القوات المسلحة.



