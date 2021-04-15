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حلمى بكر: طلقت خالة دنيا عبد العزيز بسبب سيجارة

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
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روى الموسيقار حلمى بكر، قصة زواجه من خالة الفنانة دنيا عبد العزيز، لافتا أن والدها من الأسر الحاكمة وكانت تعيش في مستوى متميز من الترف. 



وتابع حلمى بكر  خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جمعتنا عزومة عند سيدة من الكويت وفوجئت أنها تتناول سيجارة فقمت بشدها وإلقائها لأنني أكره أن أرى سيجارة في يد امرأة.


وتابع حلمي بكر، بعد الموقف ده  سافرت وقامت حرب الكويت، ودخلت القوات العراقية ودمرت كل شيء واختفت، وبعدها انتقلوا إلى سوريا، وفوجئت أم دنيا بتكلمني وتقولي إن بنتها عايزه تجوزني، وذهبت إلى سوريا واتجوزنا وبعدها بشهر ونصف انفصلنا بسبب عدم قدرتها عن الاقلاع عن التدخين. 
 


ولد حلمي بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة عام 1937، بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له، ولحن أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد و وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية. 


حصد "بكر"  العديد من الجوائز من بينها أحسن ملحن عربي من رئيس وزراء مصر الأسبق فؤاد محي الدين عام 1975 وجائزة الفارس من وزير الثقافة الأسبق عبد الحميد رمضان، كما حصل على جائزة التفوق من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وجائزة دار الأوبرا من الوزير السابق فاروق حسني عام 2000م، بالإضافة إلى جائزة أحسن ملحن عربي في مهرجان الأغنية الدولي عام 1998م، وجائزة عن أوبريت الحلم العربي من القوات المسلحة.

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