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بإصابة الفنان يوسف شعبان بجرح في صدره في "ملوك الجدعنة"
الخميس 15/أبريل/2021 - 11:29 م
مصطفى فكيه
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شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".
حيث وصل "سرية وسفينة" عمرو سعد ومصطفى شعبان لـ محل "عم حكم" يوسف شعبان، وجدوا المحل قد سرق من البضائع والشنطة التي يخفيها "سرية" عنده التي تحتوي على الالماظ.
وأصابة "عم حكم" بجرح كبير في صدره ووجدوه فاقد الوعي، وأثناء قيامهم لـ الاتصال بـ سيارة اسعاف وجدوا ضابط المباحث خلفهم، وانتهت الحلقة على هذا المشهد، ويبدوا أن "سرية وسفينة" سيتم اتهامهم في مقتل "عم حكم".
في سياق متصل، تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.
مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.
حيث وصل "سرية وسفينة" عمرو سعد ومصطفى شعبان لـ محل "عم حكم" يوسف شعبان، وجدوا المحل قد سرق من البضائع والشنطة التي يخفيها "سرية" عنده التي تحتوي على الالماظ.
وأصابة "عم حكم" بجرح كبير في صدره ووجدوه فاقد الوعي، وأثناء قيامهم لـ الاتصال بـ سيارة اسعاف وجدوا ضابط المباحث خلفهم، وانتهت الحلقة على هذا المشهد، ويبدوا أن "سرية وسفينة" سيتم اتهامهم في مقتل "عم حكم".
في سياق متصل، تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.
مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.
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