الكشف عن موعد عودة علي معلول لتدريبات الأهلي





يواصل الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، التأهيل من أجل العودة للمشاركة في تدريبات القلعة الحمراء، بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته في مونديال العالم للأندية.





عودة علي معلول لتدريبات الأهلي





كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن موعد عودة الظهير الأيسر التونسي علي معلول للمشاركة في تدريبات المارد الأحمر، مشيرا إلى أن عودة اللاعب ليست قريبة، لاسيما وأنه يحتاج أسبوعين قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.





ويعاني علي معلول ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية منذ مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وتابع المصدر أن طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لا يتعجل عودة علي معلول حتى لا تتكرر إصابته ويصبح جاهز للمشاركة في تدريبات المارد الأحمر.





وأكمل المصدر أن الفحص الطبي الذي خضع له علي معلول لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي منذ أيام أثبت أنه يحتاج مدة أسبوعين قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.





وأتم المصدر موضحا أن اللاعب سيغيب عن مواجهة فريقه أمام الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز يوم 18 أبريل الجاري، ضمن إطار منافسات الأسبوع الرابع المؤجل للدوري المصري.



