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غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك، يوم الاحد 18 من شهر أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الأهلي من كثرة الغيابات المؤثرة في صفوفه قبل لقاء القمة أمام الزمالك، والتي كان آخرها أكرم توفيق ووليد سليمان، بعد إصابتهما في مباراة النصر في كأس مصر.

ويغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي بسبب إصابته بفيروس كورونا، وياسر إبراهيم بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة، ومحمد هاني بعدما أصيب بشد في العضلة الخلفية.

كما يغيب عن الأهلي التونسي علي معلول بعدما تجددت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، والنيجيري جونيور أجاي بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وحمدي فتحي الذي تعرض للإصابة بكسر في الذراع، ومحمود وحيد الذي تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد المارد الأحمر في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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