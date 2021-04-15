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صحة المنيا: تحرير 98 محضر غلق إداري لمنشأت طبية خاصة مخالفة

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أكد الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة واقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز ومدن محافظة المنيا وذلك خلال شهر مارس الماضى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتعليمات السيد اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشات الطبية وفى اطار احكام الرقابة والمتابعة للمنشأت الطبية الخاصة.

حيث قامت بالمرور على 310 منشأة طبية خاصة مابين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل واوضح انه تم استصدار عدد 9 قرارات غلق لعدد 178 منشأة طبية خاصة مخالفة.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر انه تم اصدار قرارات ترخيص لـ 27 منشأة طبية خاصةو انه تم تحرير 98 محضر غلق أدارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة وقد جاءت قرارات الغلق لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

وأوضح وكيل الوزارة استمرار الحملات التفتيشية التى تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

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