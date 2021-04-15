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عالم أزهري: مصر هي رحم الأم.. والإقامة على أراضيها بركة

الخميس 15/أبريل/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن مصر على مر العصور كانت مأوى للصالحين من جميع البلاد.

وقال "جبر" في حوار مع برنامج "مدد" عبر قناة TeN، اليوم الأربعاء، إن مصر كأنها رحم الأم تسع لشخص واثنين والعشرات، فظهر فيها الأنبياء على مر العصور، فهناك سيدنا عيسي وإبراهيم وإدريس جميعهم مروا بمصر.

وأضاف "جبر" أن الإقامة في مصر بركة، فامتداد البركة حتى الإن في بلادنا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما أوصى صحابه على مصر،

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